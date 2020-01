Mercato- Breza verso il Montreal?

Sembra ormai fatta per il passaggio in rossoblu di Sebastian Breza, il portiere canadese in forza al Potenza in Serie C è ad un passo dal Bologna.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com,il presidente rossoblu Joey Saputo vorrebbe mandarlo il prestito al suo Montreal Impact. Secondo il patron rossoblu, la squadra canadese gli permetterebbe di avere le condizioni ambientali migliori per crescere e migliorare vista la giovane età. Restano da monitorare gli ultimi sviluppi, presto l’ufficialità.