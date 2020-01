Mercato – Bonifazi-Spal: gli aggiornamenti

Kevin Bonifazi appare promesso sposo alla Spal, ma ancora la trattativa non si è chiusa e il Bologna tiene monitorata la situazione qualora decidesse di intervenire repentinamente sul mercato.

Il motivo al momento è semplice: Spal e Toro hanno trattato, trovando una sorta di accordo, una duplice operazione collegata. Non solo Bonifazi dunque, la Spal ha nel mirino anche Iago Falque e per ammissione dello stesso patron Colombarini i due affare sono legati: attualmente non è possibile per i ferraresi acquistare separatamente Bonifazi da Iago Falque. Il problema è che lo spagnolo sta riflettendo sul suo futuro non essendo pienamente convinto della destinazione. A dimostrazione di questo le parole dello stesso Colombarini dopo la vittoria contro l’Atalanta: “Abbiamo l’accordo con il Torino per entrambi i giocatori – ha ammesso – Con Bonifazi non ci sono problemi, mentre Iago non è convinto di accettare una squadra meno blasonata del Toro. Speriamo che il risultato di stasera gli faccia cambiare idea”.