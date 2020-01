Mercato – Bonifazi in attesa della decisione di Iago Falque

Kevin Bonifazi cambierà casacca a gennaio ma dire ora con certezza quale sarà quella nuova è complicato.

Il difensore è al centro di una trattativa di mercato tra Spal e Torino che comprende anche il passaggio di Iago Falque a Ferrara. Ma se da un lato il centrale ha già dato il suo benestare al trasferimento, dall’altro lo spagnolo nicchia, non troppo convinto della destinazione spallina. Per questo motivo ora anche il trasferimento di Bonifazi è in stand by, perché la trattativa sarebbe congiunta e non divisibile come ammesso dallo stesso Colombarini. Per questo motivo gli agente di Bonifazi non hanno chiuso la porta ad altre squadre interessate, ci sono Bologna e Sassuolo, perché se Iago Falque rimanesse sulla sua posizione rischierebbe di saltare anche il passaggio del centrale alla Spal