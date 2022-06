Mercato – Bologna su Van de Perre, ma il Genk vorrebbe resistere

Di Vaio su Kamiel Van de Perre

Il ragazzo, capace di giocare sia mediano che difensore, ha vinto il campionato under 21 con il club belga e sarebbe allettato da una nuova avventura, stavolta in Italia. Il Bologna da tempo lo sta seguendo e corteggiando, trovando terreno fertile sia con il ragazzo che con la famiglia per lo sbarco in Italia. Non è escluso, confermano fonti dal Belgio, che il Bologna possa formulare una offerta al Genk, che dal canto suo non vorrebbe privarsi del giovane talento questa estate. Dal Belgio si sottolinea come la trattativa potrebbe essere lunga nel corso del mercato, ma il Bologna potrebbe avere buone chance di spuntarla.