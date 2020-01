Mercato – Bologna su Lyanco, ma per gennaio è difficile

Sfumato Ibanez, il Bologna ha riallacciato i contatti con Lyanco.

Ieri vi abbiamo riportato la possibilità che il Bologna resti così fino a giugno, di fatto rimandando all’estate il potenziale investimento sul difensore. Il nome ritornato in auge è appunto quello di Lyanco, chiuso al Toro da infortuni e concorrenza e desideroso di poter lavorare ancora con Sinisa Mihajlovic. Riallacciati i contatti dal club rossoblù ma le resistenze di Cairo non permettono un tavolo di trattativa concreto. Su Lyanco negli ultimi giorni si sono mosse anche Galatasaray e Wolfsburg, anche in questo caso il patron del Torino sembra non volerci sentire. A questo punto il Bologna potrebbe decidere di ritentare l’assalto a giugno, anche se Lyanco, già da ora, sta cercando di trovare spazio e minutaggio. Mazzarri glielo concederà?

m.m.