Mercato Bologna – La clausola di Lucumi, il futuro di Odgaard: il punto sulle possibili uscite

E' tornata la clausola da 28 milioni sul difensore colombiano, che probabilmente deciderà il suo futuro dopo il mondiale. E' l'unica cessione pressoché certa per il Bologna data la scadenza contrattuale al 2027. Su di lui forte il Bournemouth, che potrebbe provare a prelevarlo a cifre inferiori a luglio, ma anche Juve e Roma in caso di partenza di Bremer e Ndicka.