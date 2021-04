Mercato – Bologna interessato a Ike Ugbo

Giovane talento di proprietà del Chelsea

Ike Ugbo è un attaccante di proprietà del Chelsea che sta giocando in prestito al Cercle Bruges che ne detiene anche il riscatto. Il 22enne centravanti inglese di origini nigeriane si sta mettendo in mostra in Belgio e in 31 partite ha segnato 15 gol e fornito un assist.