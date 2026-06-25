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Miretti salta?

Il Bologna rinuncia a Fabio Miretti, ha scritto oggi il Corriere dello Sport. Il club rossoblù va forte sui belgi Delorge e De Vlieger e, per ora, abbandona la pista per il mediano bianconero. Cambiano gli obiettivi per il Bologna che abbandona la traccia Miretti, per cui la Juventus aveva chiesto 14 milioni di euro, e sul giocatore è spuntata la Fiorentina. Il centrocampista ha aperto alla destinazione viola e c'è il via libera, Paratici si muove ma c'è anche Thorstvedt. Da verificare se i rossoblù si apriranno ad altre formule o se abbandoneranno definitivamente la trattativa. Sartori e Di Vaio, presumibilmente, si butteranno su Delorge e De Vlieger del Gent, ma c'è anche l'austriaco Sattlberger del Genk.

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