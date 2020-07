Mercato Bologna – Il futuro sarà al risparmio

Il giorno dopo Bologna-Torino, la dirigenza rossoblù ha fissato il vertice di mercato in vista della prossima stagione, ma sarà al risparmio. Lo sostiene Stadio, parlando di un Joey Saputo intenzionato a rientrare delle perdite post Covid tra Montreal Impact e Bologna, si parla di 40-50 milioni di euro.

Per il quotidiano, il mercato low cost che imbastirà il Bologna avrebbe già portato a mollare alcune piste, tra queste Lyanco, Salisu del Valladolid e Favilli del Genoa. Stadio, inoltre, non esclude l’ipotesi di una cessione importante a fronte di una proposta economica significativa, anche se la dirigenza è convinta di non dover, e voler, arrivare a questo punto. La società troverà il modo di rinforzare la squadra limitando al minimo le spese.