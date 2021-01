Mercato Bologna – Dalla Francia, fatta per Soumaoro

Il Bologna dovrebbe aver trovato il suo rinforzo difensivo.

Secondo quanto riportato poco fa dall’Equipe, il club rossoblù starebbe per riportare in Italia Adama Soumaoro, visto l’anno scorso con la maglia del Genoa con cui segnò proprio al Dall’Ara in Bologna-Genoa 0-3. Classe 1992, Soumaoro, dopo la breve esperienza ligure, era rientrato in Ligue 1 al Lille con cui ha giocato in stagione 5 partite tra campionato ed Europa League. Al Genoa invece era arrivato a gennaio, giocando da titolare le prime otto partite, poi un infortunio lo aveva tenuto fuori nel finale di stagione. Secondo i media francesi il giocatore sarebbe atteso già domani a Bologna per le visite mediche, la formula dell’operazione sarebbe prestito con diritto di riscatto a cifre attorno ai 2-3 milioni di euro. Il difensore, secondo l’Equipe, era già stato cercato dal Bologna in estate ma il Lille ha bloccato la cessione fino alla finestra invernale.