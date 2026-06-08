Mercato Bologna – Costi alti per Felipe Augusto

Come noto, sarà Domenico Tedesco a valutare il reparto attaccanti tra il raduno di Casteldebole e il ritiro di Valles e in casa Bologna i ragionamenti sono in atto su due fronti: Thijs Dallinga e Santiago Castro .

Nel primo caso, il ciclo progettuale con l'olandese sembra giunto al termine dopo un biennio difficile, ma sarà Tedesco in persona a valutarne una eventuale permanenza. Per l'argentino, invece, c'è il rischio di una offerta importante dal mercato e così l'area tecnica rossoblù sonda il mercato per non farsi trovare impreparata. Sartori e Di Vaio hanno posato gli occhi su Felipe Augusto da Silva, centravanti brasiliano del Trabzonspor e reduce da 13 gol in 32 partite di campionato. Sul brasiliano classe 2004 si sono mosse Zenit e Benfica, ma nessuna delle due ha prodotto l'offerta soddisfacente per i turchi chiedono oltre 20 milioni di euro. A queste cifre diventa dura anche per il Bologna, a meno di una plusvalenza succosa con Santiago Castro.