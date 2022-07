Mercato – Bologna ad un passo da Angeli dell’Imolese

Il club rossoblù sarebbe infatti ad un passo dal giovane classe 2002 Matteo Angeli, reduce da una stagione e mezzo da titolare nell'Imolese in Serie C. Lo riporta il Corriere di Romagna. Il difensore, nato peraltro a dicembre, ha messo a segno anche 7 reti in stagione. Il Bologna starebbe dunque per concretizzare una operazione nata nella precedente gestione tecnica e che si potrebbe perfezionare per circa 500mila euro.