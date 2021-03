Mercato – Bologna a caccia di talenti: piace Mannsverk

Il Bologna comincia già a muoversi per il prossimo mercato. La dirigenza rossoblù è a caccia di nuovi talenti.

Secondo quanto raccolto dal Resto del Carlino piace il classe 2002 Sivert Mannsverk. È un centrocampista centrale del Sogndal (serie B norvegese) di cui è capitano e fa parte della nazionale Under 19 norvegese. Nella stagione 2020, in 29 partite è stato autore di 4 gol e 4 assist e nelle quattro partite di Youth League Uefa Under 19 disputate nel 2019 ha segnato un gol e fornito un assist. Il centrocampista è seguito anche da Lazio, Inter, Sassuolo e Ajax e ha il contratto in scadenza nel 2022 che lo rende maggiormente appetibile alle società interessate. Al momento il Bologna, per SassuoloNews, sembra essere leggermente in vantaggio rispetto alla concorrenza.