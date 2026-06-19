Dopo Tommaso Corazza, ceduto in prestito ieri al Vicenza fino a giugno 2027, il Bologna si appresta a cedere un altro giocatore uscito dal settore giovanile.

Niklas Pyythia è infatti vicino al ritorno in Serie B. Il mediano classe 2003, che ha già disputato diverse stagioni in prestito in cadetteria, è corteggiato con forza dall'Avellino, che sta trattando con il Bologna le condizioni per una cessione a titolo definitivo. Pyythia ha disputato l'ultima stagione al Modena, mentre col Bologna prima squadra è sceso in campo 9 volte dopo una lunga esperienza in primavera con 43 partite giocate.