Mercato attaccanti, Isak primo obiettivo del Bologna

Il Bologna proverà a prendere una prima punta che faccia al caso di Sinisa Mihajlovic, convinto di dover migliorare sia in difesa ma anche in attacco concretizzando di più la mole di gioco della squadra.

L’identikit lo ha tracciato Sabatini, un giocatore con sensibilità sotto porta ma anche capace di manovrare. Aleksander Isak, centravanti svedese della Real Sociedad, farebbe al caso del Bologna e in questo momento sarebbe il primo obiettivo di mercato. Ha fisico, è alto 1.90m, ma è anche mobile e veloce, insomma un profilo convincente per il Bologna. Isak ha appena 20 anni ed è reduce da una stagione da 16 gol in 44 partite tra campionato e Copa del Rey. Su di lui però c’è forte concorrenza e recentemente ha dichiarato di voler restare alla Real Sociedad, ma il Bologna ci proverà pur consapevole che sarà un affare costoso: serviranno almeno 20 milioni di euro.