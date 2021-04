Mercato – Asta per Joao Pedro se il Cagliari retrocede. E si valuta anche Zappa

Il commento di Repubblica

Se il futuro del tecnico serbo, nonostante la scadenza del contratto nel 2023, sia ancora in bilico, i rossoblù sono comunque vigili sul mercato delle punte. Il primo nome conduce a Cagliari, precisamente a Joao Pedro, brasiliano 29 enne che sarebbe certamente ceduto in caso di retrocessione. Per caratteristiche sarebbe perfetto per il gioco degli emiliani ed è un profilo che a Sinisa piace. La scorsa estate Giulini offrì l’attaccante al Torino, chiedendo inizialmente 20 milioni, oggi a 10, in caso di retrocessione, l’affare può andare in porto. Del Cagliari piace anche Gabriele Zappa, 21 anni, terzino che predilige la fase offensiva. Potrebbe essere il sostituto di Tomiyasu, se il giapponese dovesse essere ceduto.