Mercato allenatori, Lotito su Gattuso per il dopo Inzaghi. E Mihajlovic?

La girandola delle panchine in Serie A

Ieri l'amministratore delegato Claudio Fenucci ha detto che il serbo si è preso 4-5 giorni per riflettere e che a inizio giugno si incontreranno per delineare il futuro. Il Bologna vuole continuare con Mihajlovic, ma Mihajlovic vuole continuare con il Bologna? Il serbo ha due anni di contratto e recentemente ha detto di voler restare, a Bologna sta bene con ambiente, città, tifosi e società. Ma c'è il mercato e il richiamo della Lazio potrebbe essere attrattivo. Appare finita l'avventura di Simone Inzaghi in biancoceleste ma per il momento nella mente di Lotito ci sarebbe come primo candidato Gennaro Gattuso, liquidato con un tweet da De Laurentiis dopo il quinto posto finale in campionato. Il suo posto al Napoli dovrebbe essere preso da Sergio Conceicao, killer della Juventus negli ottavi di Champions League. Italiano, invece, sarebbe la prima scelta del Sassuolo al posto di De Zerbi che ha scelto lo Shaktar.