Sta assumendo i contorni della telenovela la trattativa tra il Bologna e l'Estudiantes per Mikel Amondarain. I rossoblù si sono spinti fino a circa 8 milioni, ma gli argentini ne chiederebbero 9, e occhio alla percentuali sulla rivendita, mentre l'agente apre le porte anche alla Premier League. Resta però un profilo molto interessante per i rossoblù, che lo vedono come il perfetto sostituto di Remo Freuler.

Del giocatore ha parlato l'osservatore ed esperto Marco Palma su TMW, sottolineando le grandi doti difensive di Amondarain, ma anche con buona qualità per impostare l'azione: "E' un centrocampista centrale di grandissima grinta e dinamicità, si esprime al meglio se utilizzato da mediano, ruolo dove eccelle nel recupero del pallone e nella distruzione del gioco altrui. Alla grande quantità abbina un ottima qualità che gli permettere di essere molto preciso nella costruzione. Somiglia per caratteristiche a Remo Freuler".