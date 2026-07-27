L'ultima partita in maglia Estudiantes per Mikel Amondarain non è andata bene. Sconfitta in casa per 0-2 contro l'Independiente, ma la conferma del suo passaggio al Bologna nel post partita è arrivata.

E' stato direttamente l'allenatore dell'Estudiantes Alexander Medina a rispondere a una domanda della stampa argentina sul giovane mediano che presto sbarcherà a Bologna. L'affare, in sintesi, non è in discussione nonostante l'impiego nella prima giornata del campionato di clausura: "Mikel Amondarain ci ha dato tantissimo come giocatore e come persona. Si è guadagnato il posto con le sue prestazioni; un giocatore importante per il nostro sistema se ne va. Ora abbiamo la responsabilità di reinventarci e trovare sul mercato delle alternative", si legge su 0221.com.