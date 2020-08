La Roma continua a tenere d’occhio Tomiyasu

Nonostante il Bologna abbia dichiarato a più riprese incedibile Takehiro Tomiyasu, la Roma sembra decisa a strappare ai rossoblu il talento giapponese. Secondo quanto riporta la Repubblica infatti, i giallorossi avrebbero bussato alla porta di Casteldebole tentando di intavolare una trattativa per il giocatore asiatico.

La risposta del Bologna è stata ferma e decisa, con una richiesta di 25 milioni di euro per privarsi del nipponico. Un prezzo considerato folle ed esagerato dai vertici di Trigoria, che però non demordono e tenteranno nei prossimi giorni ad attenuare le richieste dei rossoblu. Una dimostrazione di forza da parte dei rossoblu, che non vogliono privarsi di uno dei migliori giocatori della propria rosa.