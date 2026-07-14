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Il nuovo allenatore

Il Bologna FC 1909 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima squadra Femminile a Jacopo Leandri per la stagione sportiva 2026-2027.

Quinto allenatore della nostra storia, Leandri nasce il 14 giugno 1979 a Cesena: proprio in Romagna comincia il suo cammino da allenatore alla guida di squadre di Serie A e B Femminili, quali Dinamo Ravenna, Castelvecchio e San Zaccaria, classificandosi al 2° posto della “Panchina d’Argento” in cadetteria nel 2013 e 2014.

Nella stagione 2015-2016 inizia a collaborare con la FIGC in veste di osservatore per le squadre nazionali, mentre tre anni più tardi assume il ruolo di tecnico delle Nazionali U23 e U16: durante il percorso con la Federazione allena tutte le rappresentative – eccetto l’Under 19 – ricoprendo anche il ruolo di collaboratore con la Nazionale maggiore, con cui ha partecipato ai Mondiali 2019 in Francia e 2023 in Nuova Zelanda e agli Europei 2022 in Inghilterra e 2025 in Svizzera.

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