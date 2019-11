Bologna su Dimarco

Da Milano rimbalza una voce di mercato riguardante la difesa del Bologna, in particolare il ruolo di terzino sinistro.

Secondo quanto riportato da Fcinternews.it, il club rossoblù sarebbe sulle tracce di Federico Dimarco, giocatore che Conte fino a qui non ha praticamente mai utilizzato. Sul giocatore non solo il Bologna ma anche il Brescia, ma sembrerebbe che l’Inter lo voglia utilizzare come pedina di scambio per due obiettivi futuri: Musso dell’Udinese e Kulusevski dell’Atalanta in prestito al Parma.