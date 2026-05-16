Il Bologna in prestito: da Gillier a Karlsson, passando per Raimondo. Il punto della situazione

Nel mosaico dei giocatori che il Bologna ha mandato in prestito in questa stagione, ci sono percorsi diversi profili accomunati dall’esigenza di trovare continuità, minuti e maturità. Alcuni hanno vissuto annate interlocutorie, ci sono altri che invece hanno lasciato segnali concreti in vista del futuro rossoblù. Tra questi, l'attenzione finisce inevitabilmente su Thomas Gillier, Tommaso Corazza e Antonio Raimondo.