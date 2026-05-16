tuttobolognaweb mercato Il Bologna in prestito: da Gillier a Karlsson, passando per Raimondo. Il punto della situazione

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Il Bologna in prestito: da Gillier a Karlsson, passando per Raimondo. Il punto della situazione

DI ANDREA PERSICO
Redazione TuttoBolognaWeb

Il Bologna in prestito: da Gillier a Karlsson, passando per Raimondo. Il punto della situazione- immagine 1

Nel mosaico dei giocatori che il Bologna ha mandato in prestito in questa stagione, ci sono percorsi diversi profili accomunati dall’esigenza di trovare continuità, minuti e maturità. Alcuni hanno vissuto annate interlocutorie, ci sono altri che invece hanno lasciato segnali concreti in vista del futuro rossoblù. Tra questi, l'attenzione finisce inevitabilmente su Thomas Gillier, Tommaso Corazza e Antonio Raimondo.

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