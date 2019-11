Ibra, i Galaxy provano a trattenerlo

Mentre da un lato Zlatan Ibrahimovic ha aperto all’ipotesi di un ritorno in Italia, in Mls i Los Angeles Galaxy sarebbero disposti a trattenerlo.

Dagli Stati Uniti trapela una possibile offerta di rinnovo all’attaccante svedese, si parla di una cifra monstre di 7 milioni di euro. Ibrahimovic attende, sperando in una offerta in Europa, magari in Italia, anche se nel frattempo ne sarebbe arrivata una dall’Australia. Per quanto riguarda la sua recente stories Instagram in cui annunciava un ritorno in Spagna, non si tratterebbe di una offerta di campo ma probabilmente di un nuovo sponsor.