Ibra e le tensioni col Milan, la situazione in ottica Bologna

E’ attualmente fuori per infortunio e ha tempo per ragionare sul suo futuro. Zlatan Ibrahimovic valuta se restare al Milan, tornerà in Svezia o accettare la corte di Sinisa Mihajlovic.

Lo svedese ha avuto un diverbio due giorni fa con l’amministratore delegato Gazidis, accusato di essersi presentato a Milanello troppo tardi e con la proprietà considerata assente dai giocatori. Tra i portavoce anche Ibrahimovic che avrebbe espresso parole chiare al dirigente ‘non è più il Milan di una volta, se resto è solo per passione’.

La situazione contrattuale di Ibra prevede una opzione di rinnovo a fine stagione, il contratto scade il 30 giugno ma lo svedese dovrebbe restare con proroga fino a fine campionato, ma sul futuro i dubbi sono tanti. Da un lato la proprietà non sembra intenzionata a legarsi a Ibra per un’altra stagione, mentre l’attaccante vorrebbe già ora risposte chiare sulle intenzioni di Gazidis e dell’allenatore in pectore Rangnick, ovvero capire se viene ancora considerato un punto fermo per il futuro oppure no dopo l’allontanamento di Boban. I rapporti sono tesi e ricucirli è difficile anche perché per Gazidis la valutazione sul rinnovo contrattuale di Ibrahimovic arriverà solo a fine stagione e a bocce ferme, cioè anche valutando se il Milan potrà contare sugli introiti europei. Le cifre sono comunque alte, si parla di 4 milioni di euro per un’altra stagione, esborso che i rossoneri non vorrebbero elargire. Speranze dunque per il Bologna? Per Mihajlovic Ibra lascerà il Milan e si tratterebbe di capire se verrà qui o se andrà in Svezia, ma un ingaggio di tale portata sarebbe fuori dai parametri rossoblù. La sensazione è che se Ibra aprisse la porta a Miha poi la dirigenza rossoblù dovrebbe intavolare un discorso economico con Raiola, e non sarebbe una trattativa facile a quelle cifre.

m.m.