Ibanez-Bologna, i rossoblù lo vedono come un nuovo Lyanco

Dopo Musa Barrow, il Bologna punta forte a Roger Ibanez.

Chiuso l’accordo per il l’attaccante, il duo Bigon–Sabatini punta la prossima settimana a chiudere anche per il centrale difensivo. Il club rossoblù è convinto delle qualità del difensore, che assomiglia per certi aspetti a Lyanco pur essendo più alto, fino al punto da pensare di investire una cifra pesante per prenderlo. Per la dirigenza rossoblù Ibanez vale uno sforzo. Confermate dunque le cifre di circa 9 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus con la formula del prestito con obbligo di riscatto. La pista Ibanez di fatto chiude quella per Lyanco, il Bologna ci ha provato in tutti i modi ma il Torino non ha voluto mollarlo, a quel punto la dirigenza ha deciso di virare altrove.