Tutti i quotidiani, ovviamente, vanno sull'esonero di Domenico Tedesco. Decisione presa dal Bologna ieri nella serata dopo una lunga riunione al centro tecnico Niccolò Galli.

A pesare l'incertezza dell'allenatore nel trovare una soluzione alla crisi, scrive Gazzetta. Il tecnico si è assunto la responsabilità della situazione, ma allo stesso tempo si sarebbe mostrato troppo incerto sulle soluzioni da adottare e questo avrebbe fatto scattare l'allarme nella dirigenza felsinea. C'era preoccupazione in società, così l'estrema decisione è stata presa, perché in campo la squadra non aveva una idea precisa, una linea di gioco, con ali più costrette a rincorrere che a farsi rincorrere e tanti altri problemi. Inoltre, diversi gli scontenti in squadra. Bernardeschi provato mezzala, Moro mai utilizzato da titolare, Rowe spedito anticipatamente a farsi la doccia durante un allenamento, per concludere con la vicenda Skorupski a Napoli.