Gazzetta – Tanta concorrenza per Hickey

Aaron Hickey è un ragazzo che porta sulle sue spalle il futuro del calcio scozzese. A soli 17 anni ha impressionato il campionato scozzese, diventando uno dei giocatori più interessanti degli Hearts of Midlothian. Una stagione che ha attratto le attenzioni oltre che del Bologna, anche di Aston Villa e Bayern Monaco.

Una situazione che si può dire analoga a quella vissuta lo scorso anno proprio dai rossoblu con l’acquisto di Andreas Skov Olsen. Il prezzo non è proibitivo, anche se circa 2,3 milioni di euro, per un ragazzo del 2002, rappresenta un investimento importante. Al momento i rossoblu sono in vantaggio sulla concorrenza e potrebbero strappare il sì, migliorando la propria proposta, arrivando ad offrire un quinquennale, invece degli iniziali 3 anni.