Gazzetta – Sartori, ufficialità a ore. Abbraccio Saputo-Mihajlovic

Il punto di Gazzetta

Per la rosea l'ufficialità arriverà a breve, con il dirigente che sta trattando l'uscita dall'Atalanta. Attorno a Bigon, che ha comunque portato valore per il prossimo mercato con Hickey e Svanberg, c'è aria di addio anche se Saputo non ha ancora parlato con il diesse. Su di lui da lunedì si fionderebbe l'Udinese. Ieri a pranzo c'è anche stato l'incontro di saluto tra Joey Saputo e Sinisa Mihajlovic, tornato a Casteldeb0ole per dirigere l'allenamento. I due hanno parlato brevemente senza entrare sui temi del futuro che verranno toccati più avanti.