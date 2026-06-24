Il rientro dei dirigenti del Bologna da Montreal, dove hanno assistito al matrimonio di Luca Saputo, ha portato con sé anche la ripresa dei contatti con la Juventus.

I bianconeri, come noto, sono interessati a Jhon Lucumi, ma in questa fase non possono spendere a bilancio e anzi devono fare un certo numero di plusvalenze entro il 30 giugno, motivo per il quale la trattativa non sta procedendo. Su Lucumi per ora c'è la clausola da 28 milioni e in generale il Bologna non vuole venderlo sotto i 25. Nei colloqui, dunque, si è parlato anche dei mediani. I rossoblù seguono ancora Fabio Miretti e Vasilje Adzic, con una differenza. Per il primo servono soldi, circa 12-14 milioni di euro, mentre per il secondo ci sarebbe una apertura al prestito.