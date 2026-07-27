Da un lato il Bologna dovrebbe portare a termine la trattativa con l'Estudiantes per Mikel Amondarain, dall'altro potrebbe riaprirsi la porta per il rinnovo di Remo Freuler.

L'argentino ha giocato ieri sera l'ultima partita con la maglia dell'Estudiantes nella prima giornata di campionato contro l'Independiente e l'operazione non dovrebbe essere in discussione: Mikel è atteso in città tra martedì e mercoledì per sostenere le visite mediche. Occuperà uno slot da extracomunitario assieme a Rahim Alhassane. Per Gazzetta, inoltre, potrebbe riaprirsi lo spiraglio per Remo Freuler. Lo svizzero ha sul piatto le offerte di Neom e Olympiacos, ma assieme alla famiglia avrebbe messo al primo posto l'opzione Bologna. Si cerca una identità economica di vedute.