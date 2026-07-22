Le parole di ieri di Claudio Fenucci, pur chiedendo una accelerazione sulle tempistiche, vanno nella direzione del rinnovo di Orsolini, pronto a diventare sul serio la bandiera del Bologna.

Come è andata la trattativa in questi mesi di attesa e di proposte e controproposte? Così. Prima offerta a ottobre 2025: contratto da 2 milioni netti più bonus fino a 2.3, ma poca convinzione e tanta attesa, in più Orso ha iniziato a segnare meno, calando nella seconda parte di stagione. I colloqui sono andati avanti e il club si attendeva una risposta entro giugno, nei giorni della presentazione di Domenico Tedesco a Bologna. Invece, la firma veniva rimandata e il club aveva iniziato a spazientirsi. Alla fine, proposte e controproposte con il rilancio decisivo del Bologna: 2.2 di parte fissa, raggiungimento di un tetto mai concesso fino a 2.5 milioni e l'opzione di un anno in più oltre il 2029. Per Orso, arrivato nel 2018, sarebbero potenzialmente 12 anni in rossoblù.