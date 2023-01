Gazzetta – No di Motta a Djuric: si attende il rientro degli infortunati

Nonostante l'infortunio di Arnautovic, tempi di recupero di almeno 3 settimane, non ci sono fratture ma un edema da smaltire, il club rossoblù non andrà sul mercato. Thiago Motta attende il rientro di Joshua Zirkzee e Musa Barrow, per questo motivo ha detto no alla pista Milan Djuric, proposto dal Verona in queste ore. Secondo Gazzetta dello Sport sarebbe stato riproposto anche Eldor Shomurodov, ma anche in questo caso il Bologna andrà avanti per la sua strada cercando un terzino sinistro e poco altro. La speranza per Motta è che l'emergenza presto possa finire, con l'olandese e il gambiano di rientro tra Udine e Lazio in Coppa Italia.