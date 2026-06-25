Si parla insistentemente di un possibile asse di mercato tra Juventus e Bologna, ma per ora tra costi e quanto altro, esigenze di bilancio e valutazioni, non si sta sbloccando nessun affare.

Fabio Miretti, sottolinea Gazzetta dello Sport, resta un nome, ma è piombato il Villareal e il Bologna non vuole impegnarsi a titolo definitivo. Si ragiona su un prestito o obbligo di riscatto. Ieri invece, sono stati accostati ai rossoblù anche Teun Koopmeiners e Michele Di Gregorio, ma per ora non ci sarebbero sponde in tal senso. Soprattutto sul portiere dato che Lukasz Skorupski, in possesso di un contratto fino al 2027, non vuole lasciare il Bologna. Capitolo rinnovi: entro questa settimana il Bologna vuole un sì o un no da Orsolini e Freuler.