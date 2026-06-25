Ieri vi avevamo raccontato della traccia Nicolas Raskin per il Bologna. Mediano belga nel pieno della maturità, 25 anni, Raskin è molto conosciuto da Tedesco, che è stato ct della nazionale, e oggi Gazzetta lo pone tra i possibili profili sondati da Sartori e Di Vaio.

Dalla Scozia si sono addirittura spinti a parlare di uno scambio con Ferguson, forse perché papà e zio di Lewis hanno giocato nei Rangers, ma non appare una soluzione probabile, mentre il costo del cartellino sarebbe di circa 15 milioni di euro. Una cifra che il Bologna potrebbe entrare nell'ordine di idee di dover spendere per sostituire Remo Freuler che ancora non ha fornito una risposta. Su Raskin si era mossa anche l'Atalanta per sostituire Ederson. Raskin in questo momento è al mondiale e ha attirato gli osservatori rossoblù, presumibilmente grazie a una 'dritta' di Tedesco.