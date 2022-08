Gazzetta – Il Bologna cerca il doppio colpo: Moro-Daniliuc

Il Bologna cerca il doppio colpo in entrata. A centrocampo è vicino il mediano classe 1998 Nikola Moro della Dinamo Mosca con la formula del prestito con diritto di riscatto a 5-6 milioni di euro. L'esigenza di prelevare un mediano, scrive Gazzetta, nasce dal modulo, che per ora è un 3-5-2 ma potrebbe anche diventare 3-4-2-1 e Moro è in grado di ricoprire praticamente tutti i ruoli. In difesa invece si punta sull'austriaco Daniliuc, sponsorizzato magari anche dal connazionale Arnautovic, se dovesse uscire Ibrahima Mbaye cercato in Turchia.