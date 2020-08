Gazzetta – Hickey più lontano, Tripaldelli e Marchizza le alternative

Si affievoliscono sempre più le chances di vedere in rossoblu il talento scozzese Aaron Hickey. Sia chiaro, fino a quando non verrà ufficializzato, a Casteldebole il lume della speranza resterà acceso, ma col passare delle ore la luce diventa sempre più fioca. Il giocatore degli Hearts sembra infatti sempre più propenso ad accettare la corte del Bayern Monaco.

Ecco allora che il Bologna comincia a sondare piste alternative per potenziare la corsia di sinistra. Al momento le alternative al britannico portano il nome di due giocatori del Sassuolo: Alessandro Tripaldelli e Riccardo Marchizza. Sul primo c’è forte l’interesse del Cagliari, mentre sul secondo lo Spezia potrebbe chiedere di rinnovare il prestito in caso di promozione in A.