Gazzetta – Fenucci: “Speriamo di chiudere Kyriakopoulos. Mercato? Pronti per una opportunità”

Ieri alla commemorazione di Arpad Weisz allo stadio Dall'Ara, l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha ammesso l'esistenza della pista Georgios Kyriakopoulos , con fondate speranze di portarla a dama. Non solo, come riporta Gazzetta, il dirigente ha aperto la porta ad un ulteriore investimento qualora si creasse una opportunità di mercato.

"Per Kyriakopoulos deve ancora incastrarsi qualcosa ma speriamo di farcela - le parole di Fenucci presente con Saputo e Lepore alla commemorazione per Arpad Weisz - Se poi troviamo in questi ultimi giorni l’opportunità di qualche investimento di prospettiva lo facciamo. La possibilità di fare qualcosa per il futuro c’è".