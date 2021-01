Gazzetta – Fatta per Faragò, in attacco nuovo nome

Sembrava un giallo la vicenda Calabresi–Faragò. Lo scambio tra Bologna e Cagliari era già stato definito già a inizio mercato ma, a 5 giorni dalla chiusura ufficiale, la firma del giocatore sardo non è ancora arrivata.

Questione di tempo, filtra da Casteldebole. La società considera già suo il giocatore, ma ancora non ha svolto le visite mediche. Deve prima risolvere un problema fisico che lo ha tenuto fuori tutto questo mese, poi sarà ufficialmente rossoblù. Dall’altra parte, invece, Calabresi è già in gruppo agli ordini di Di Francesco. Servirà attendere ancora qualche giorno ma l’affare non è in dubbio. Chi è arrivato al centro tecnico Niccolò Galli è invece il talentino Urbanski, che sarà aggregato alle giovanili. Capitolo attaccante: perso per il momento Arnautovic, che rimarrà in Cina, e sfumato Swiderski, il Bologna ha chiesto informazioni per Nsame dello Young Boys, impossibilitato anche dall’arrivare a Scamacca, fuori budget per costo del cartellino.

Fonte-Gazzetta