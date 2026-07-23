Capitolo mercato oggi su Gazzetta dello Sport. Come noto, il Bologna sta cercando un sostituto di Remo Freuler, che ha due offerte sul piatto: dal NEOM in Arabia e dall'Olympiacos.

Il club rossoblù si è mosso su Mikel Amondarain, considerato anche dall'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci come il primo obiettivo, ma non l'unico. Manca, però, la quadra economica con l'Estudiantes, dato che gli argentini chiedono più soldi e una percentuale sulla rivendita del 30%. E attenzione al Nottingham Forest, che segue il giocatore. L'alternativa porta invece il nome di Matias Galarza, idolo del Paraguay e di proprietà del River Plate: costo 6 milioni di euro. E', di fatto, un ballottaggio. Niente da fare per Samuele Ricci: per ora il Milan non contempla il prestito con diritto di riscatto.