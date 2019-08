Gazzetta – Cuellar si avvicina

Le possibilità di vedere Gustavo Cuellar (26) con la maglia del Bologna aumentano ogni giorno di più, la chiusura della trattativa è attesa nelle prossime ore con Sabatini che ha proposto al Flamengo un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni, i brasiliani vorrebbero l’obbligo, ma c’è ottimismo.

Più complicata invece la trattativa che vede Santander in partenza verso Istanbul sponda Fenerbahce, i turchi faticano a trovare un accordo con il Bologna che richiede dieci milioni per l’attaccante paraguaiano. Ecco allora che il Fenerbahce potrebbe guardare sempre in Emilia, ma al Sassuolo: è stato sondato Babacar. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.