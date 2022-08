Gazzetta – Cercasi difensore: Mechele nome caldo

Prosegue la ricerca di un difensore in casa Bologna, ultima pedina per completare il reparto arretrato.

Sfumato Balerdi che ha detto no al club rossoblù, il nome caldo per Gazzetta dello Sport resta quello di Brandon Mechele, 29enne del Bruges in scadenza di contratto nel 2023. Essendo un centrale di piede di destro può entrare in concorrenza con Soumaoro. Il diesse Marco Di Vaio con il responsabile Giovanni Sartori tengono aperte altre piste, i nomi sono quelli di Pantelis Hatzidiakos dell'Az Alkmaar, Becir Omeragic dello Zurigo mentre il nome nuovo sarebbe William Trost Ekong del Watford e visto in passato all'Udinese.