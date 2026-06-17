Anche Gazzetta dello Sport va oggi sul nome di Alvaro Rodriguez, attaccante classe 2004 in forza all'Elche e obiettivo sensibile per Sartori e Di Vaio per quanto riguarda il ruolo di prima punta.

Da valutare le richieste per Castro, per ora tanti interessamenti, e il futuro di Dallinga, così il club si guarda attorno e avrebbe individuato nel 22enne uruguagio un potenziale rinforzo. Prodotto del vivaio prima del Girona e poi del Real Madrid, Rodriguez è oggi dell'Elche, con cui ha chiuso la stagione a quota 7 gol, ma le merengues, secondo Gazzetta, avrebbero mantenuto il diritto di recompra e la concorrenza è alta. La lista di mercato per i centravanti è lunga e comprende anche Carlos Espì del Levante e Kevin Rodriguez dell'USG.