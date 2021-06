Gazzetta – Attendismo per Kolarov, vicino Van Hooijdonk

La punta potrebbe arrivare dall'Olanda

Se da un lato si attendono sviluppi per Arnautovic e Lyanco, nelle ultime ore è emerso il nome di Aleksandar Kolarov, ma per Gazzetta c'è attendismo. Chi invece sembra più vicino è il figlio d'arte Sydney van Hooijdonk, classe 2000, ultima stagione al Nac Breda in b olandese dove è stato capocannoniere. Sembrava in vantaggio l'Udinese, ma potrebbe spuntarla il Bologna con un quinquennale da 400mila euro a stagione. L'arrivo dell'olandese non esclude ovviamente Arnautovic.