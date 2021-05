Gazzetta – Anche Danilo ai saluti, poi occhio a Medel e Poli

I veterani potrebbero cambiare aria

Secondo Gazzetta, altri tre senatori potrebbero dire addio al Bologna in vista della prossima stagione. Per esempio Danilo Larangeira, anche lui vicino ai quaranta e anche lui in scadenza, non dovrebbe restare in rossoblù. Il club, per il quotidiano, attende da lui una risposta sulla prossima stagione, ben sapendo che oltre al centravanti, (Arnautovic?), il Bologna sta cercando un centrale difensivo (Lyanco e Rugani ancora in ballo). Ecco perché Danilo sembrerebbe vicino a salutare per giocare ancora con ampio minutaggio altrove. Attenzione poi a Medel e Poli, il primo corteggiato dal Boca, il secondo finito ai margini delle rotazioni ma entrambi con ancora un anno di contratto.