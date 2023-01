Fine dell’avventura di Santander alla Reggina: torna al Guarani

Voluto da Pippo Inzaghi che lo aveva allenato anche al Bologna, il paraguaiano ha giocato in stagione poco più di trenta minuti e dopo appena un girone ha deciso di tornare in patria. E' ufficiale il passaggio del Ropero al Guarani, squadra in cui è cresciuto nelle giovanili fino alla prima squadra e dopo cui ha tentato il salto in Europa. Santander aveva firmato un contratto pluriennale con la Reggina ma evidentemente ha deciso di trovare maggior minutaggio in patria.