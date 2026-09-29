Se n'è parlato tanto in estate, almeno all'inizio del mercato, di un possibile ritorno ai Rangers di Lewis Ferguson. L'idea per il mediano scozzese c'è e c'è stata, è cresciuto con il mito della squadra per cui fin da bambino fa il tifo, ma per ora sta pensando solo ed esclusivamente al Bologna. Il futuro, però, è tutto da scriere.

Nelle riflessioni estive di Ferguson, dunque, uno spazio per i Rangers c'è stato, come riporta oggi il Corriere dello Sport dopo le parole del capitano del Bologna dal ritiro della nazionale: "Ho riflettuto a lungo sul mio futuro e alla fine la scelta è ricaduta ancora sul Bologna. Ho amato ogni singolo momento lì e volevo continuare questo percorso. Rangers? Mi è sempre frullata per la testa, sono cresciuto tifando per loro ma non voglio parlarne finché sono un giocatore del Bologna. Ho troppo rispetto per loro. In futuro, però, non si sa mai".