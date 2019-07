Fenucci: “Skov Olsen si può! Pulgar deciderà del suo futuro”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport a margine della presentazione di Lavoro Più come sleeve sponsor del Bologna, l’amministratore delegato rossoblu, Claudio Fenucci, ha rilasciato molte dichiarazioni interessanti, inerenti al mercato rossoblu: “Schouten è il giocatore più vicino di tutti e tante squadre lo volevano. De Rossi? Il mio affetto per lui non è in discussione, per questo gli ho detto che in Italia non dovrebbe vestire altre maglie oltre a quella della Roma. Comunque qui non verrà. Aspettiamo Denswil e Tomiyasu.”

L’ad ha poi virato sulla questione cessioni ed eventuali rimpiazzi, con Santander e Pulgar al centro di importanti voci di mercato: “Speriamo Erick resti con noi. Spostare la clausola è molto complicato. Santander in Cina? Per ora non c’è nulla di concreto, lui sta bene qui, ovviamente se dovesse arrivare un’offerta importante la valuteremo. Se dovesse partire un attaccante lo sostituiremo. Non faremo aste per Kouamé. Skov Olsen? Interessa a tante squadre, non sarà facile, ma abbiamo le nostre carte da giocarci”.