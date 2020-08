Faggiano verso il Genoa, cade l’ipotesi Parma per De Silvestri?

Il Genoa cambia responsabile dell’area tecnica e sta per affidarsi a Daniele Faggiano.

Il dirigente gialloblù avrebbe trovato l’accordo con Enrico Preziosi e nei prossimi giorni dovrebbe firmare il suo nuovo contratto triennale, lasciando di fatto Parma. Questo passaggio può interessare indirettamente il Bologna nell’affare De Silvestri. I rossoblù, come noto, puntano l’esterno del Toro in scadenza, offerta di biennale a 800mila euro, ma hanno dovuto fronteggiare la concorrenza proprio del Parma che aveva proposto un triennale. Ma con Faggiano verso il Genoa potrebbe cadere l’offerta gialloblù per l’esterno granata.