Domani la ripresa degli allenamenti e la conferenza di Fenucci

Redazione TuttoBolognaWeb
Tedesco

Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco

La spiegazione al mercato, dello stato di salute del club, delle ambizioni di un Bologna reduce da tre cessioni eccellenti, avverrà domani mattina.

E' infatti prevista la conferenza stampa dell'amministratore delegato Claudio Fenucci a Casteldebole, proprio nel frangente in cui la squadra riprenderà ad allenarsi in vista del match di domenica contro il Sassuolo. I rossoblù di Domenico Tedesco, infatti, riprenderanno ad allenarsi domani in vista di Bologna-Sassuolo con una seduta alle 10 al centro tecnico Niccolò Galli.

Claudio Fenucci

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